Pakistan'da 400 gecekondu yandı - Son Dakika

Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 400 ev yandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinin Tean Hatti bölgesinde bulunan bir gecekondu mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin mahalleye yayılması sonucu 400 gecekondu yandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

(İHA)