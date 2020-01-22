Pakistan'da 400 gecekondu yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da 400 gecekondu yandı - Son Dakika

Pakistan'da 400 gecekondu yandı

6 saat önce

Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 400 ev yandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 400 ev yandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinin Tean Hatti bölgesinde bulunan bir gecekondu mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin mahalleye yayılması sonucu 400 gecekondu yandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Pakistan'da 400 gecekondu yandı

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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