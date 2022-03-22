Pakistan'da 48'nci İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı - Son Dakika

- Pakistan'da 48'nci İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı

İSLAMABAD - İslam İşbirliği Teşkilatı 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Pakistan'ın ev sahipliğinde toplandı.

Pakistan'ın başkentinde bugün Parlamento binasında 48'nci İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ilk oturumu gerçekleştiriliyor. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından Müslüman dünyasının karşılaştığı sorunlar ele alınacak. Teması "Birlik, Adalet ve Kalkınma için Ortaklıklar Kurmak' olan İİT, iki gün sürerek 100'den fazla karar değerlendirilecek.

Toplantının açılış konuşmasında Pakistan Başbakanı Imran Khan, Pakistan'ın İKÖ'deki rolüne ve katkılarına dikkat çekerek, Müslüman dünyasının karşı karşıya olduğu zorlukları ele alması bekleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi'nin de büro üyelerinin seçiminin ardından bir açıklaması yapması bekleniyor.