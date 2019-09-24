Son Dakika Haberleri: Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem
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Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

44 dakika önce

Pakistan'ın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Pakistan'ın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Azad Cammu ve Keşmir'in Yeni Mirpur kentinin 1 kilometre güneydoğusu olan 5,8 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.

Azad Cammu ve Keşmir Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Gulfraz Han, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Pakistan ordusuna bağlı kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edileceği bilgisini paylaştı.

Pakistan'ın İslamabad, Lahor ve Peşaver gibi eyaletlerinin yanında Hindistan'da da hissedilen depremin ardından medyada paylaşılan videolarda, Yeni Mirpur'dan geçen Jhelum nehri kıyısındaki Jatlan-Mangla oto yolunda çatlak ve göçükler oluştuğu, yolun yer yer nehre doğru kayarak çöktüğü görülüyor.

AA muhabirine konuşan yerel gazeteci Şahbaz Buhari, araçları da yutan göçük ve çatlakların bulunduğu yolun bazı noktalarda tamamen kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Buhari, havanın kararması ve yolun kullanılamaz hale gelmesinin kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de 2005'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 80 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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