Pakistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem
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Pakistan'da 5.9 büyüklüğünde depremPakistan (DHA) ? Pakistan'ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:18 Kaynak: DHA
Pakistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Pakistan (DHA) ? Pakistan'ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi orta şiddetteki depremin yerel saat ile 16.00'da gerçekleştiğini duyurdu.
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