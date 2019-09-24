Son Dakika Haberleri: Pakistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem
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Pakistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem

44 dakika önce

Pakistan'ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Pakistan'ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi orta şiddetteki depremin yerel saat ile 16.00'da gerçekleştiğini duyurdu.

Pakistan, Akdeniz, Avrupa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:38 Kaynak: DHA
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