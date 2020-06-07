- Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

- Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 1 ölü, 10 yaralı

- Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 1 ölü, 10 yaralı Pakistan'da 5 katlı bina çöktü.

- Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 1 ölü, 10 yaralı KARAÇİ - Pakistan'da 5 katlı bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı. Pakistan'ın Karaçi kentindeki Lyari Kasabası'nda bulunan 5 katlı bina çöktü. Polis ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Polis, binada 40 dairenin bulunduğunu aktarırken, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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