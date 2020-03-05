Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 13 ölü, 32 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 13 ölü, 32 yaralı - Son Dakika

Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 13 ölü, 32 yaralı

6 saat önce

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu 13 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 13 ölü, 32 yaralı, System.String[]

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu 13 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.


The Express Tribune gazetesinin haberine göre, Karaçi Büyükşehir Tıp ve Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Salma Kauser, yaptığı açıklamada, Gülbahar bölgesinde bir apartmanın çöktüğünü ve 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Enkaz altından yaralı çıkarılan 32 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini bildiren Kauser, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Polis ve paramilis güçler, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından binaya ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanması talebinde bulundu.

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:10 Kaynak: AA
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