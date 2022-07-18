Pakistan'da 5 katlı bina çöktü

Pakistan 'ın Karaçi kentinde 5 katlı bir bina çekti. Aşırı yağışlara bağlı olarak çökmenin meydana geldiği bildirilirken, enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

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