Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 3 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 3 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 3 ölü, 22 yaralı

7 saat önce

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 3 ölü, 22 yaralı, System.String[]

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Dawn haber sitesine göre, Karaçi Büyükşehir Tıp ve Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Salma Kauser, yaptığı açıklamada, Gülbahar bölgesinde bir apartmanın çöktüğünü ve enkazda kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.

Polis ve paramilis güçler, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere olay yerine sevk edildi.

Çöken binada çok sayıda kişinin ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından binaya ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanması talebinde bulundu.

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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