Pakistan'da 6 katlı apartman çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da 6 katlı apartman çöktü - Son Dakika

Pakistan'da 6 katlı apartman çöktü

6 saat önce

Pakistan'da 15 yıl önce izinsiz inşa edilen apartman çöktü.

Pakistan'da 6 katlı apartman çöktü, System.String[]

Pakistan'da 15 yıl önce izinsiz inşa edilen apartman çöktü. Çökme sırasında çevrede çok fazla insan olmasına rağmen yaralanan olmadı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde, belediyeden izinsiz olarak 15 yıl önce inşa edilen 6 katlı apartman çöktü. Binanın hafif yana eğildiği ve çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine bölgeye giden yetkililer, çökme tehlikesi olduğunu tespit ederek binada yaşayan aileleri tahliye etti. Binanın çevresi polis kordonu altına alındı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasından 40 dakika kadar sonra bina çöktü. Binanın çökme anları ise anbean amatör kameralarca kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Binanın çökme anı

-İnsanların kaçışmaları

-Binanın çökme anı farklı açıdan


Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:48 Kaynak: DHA
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