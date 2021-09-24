Üye Girişi
Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

24.09.2021 20:42
Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, aldıkları istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri Belucistan'ın Karan bölgesinde operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin gizlendiği yerde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.

Güvenlik güçleri, Halkla İlişkiler, Terörist, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti 20:48 Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti Son Dakika: 20:11 Son Dakika: "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı iddia edilen öğretmen, görevinden uzaklaştırıldı Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada 19:52 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı 19:40 Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Kara Kartal zirvedeki yerini korumak istiyor! Altay-Beşiktaş maçı başladı 19:05 Kara Kartal zirvedeki yerini korumak istiyor! Altay-Beşiktaş maçı başladı Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı 18:48 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı 18:04 Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Türkiye'nin gündemine 17:42 Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti

Son Dakika Haberleri
18:47 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
18:37 James Rodriguez'in sözleşmesinde şaşkınlık yaratan madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek
18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
18:07 Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
18:00 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü
17:57 Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
Beşiktaş'a darbe üstüne darbe! Pjanic, Altay maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi Beşiktaş'a darbe üstüne darbe! Pjanic, Altay maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi         
20:50
Olaylı Adana Demirspor maçının faturası ağır oldu! PFDK, Beşiktaş'a ceza yağdırdı Olaylı Adana Demirspor maçının faturası ağır oldu! PFDK, Beşiktaş'a ceza yağdırdı         
20:32
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu         
20:06
Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi         
19:44
6 yıldır kanserle mücadele eden 14 yaşındaki Şevval hayatını kaybetti 6 yıldır kanserle mücadele eden 14 yaşındaki Şevval hayatını kaybetti         
19:28
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
Nesrin'in estetik ameliyatı sonrası ölümüne soruşturma Nesrin'in estetik ameliyatı sonrası ölümüne soruşturma         
17:44
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak         
16:24
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 21:06:35. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement