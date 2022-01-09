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Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

09.01.2022 11:44
Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri 6 teröristi etkisiz hale getirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri 6 teröristi etkisiz hale getirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Ketta şehrinde güvenlik güçleri, teröristlerin saklandığı yere baskın düzenledi.

Çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna yönelik bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Güvenlik güçleri, Pakistan, Terörist, Ketta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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