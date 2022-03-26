Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri Belucistan Milli Ordusu (BNA) mensubu 6 teröristi etkisiz hale getirdi, çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Sibbi bölgesinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmada BNA mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Operasyonda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.
Kaynak: AA
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