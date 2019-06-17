Son Dakika Haberleri: Pakistan'da 7 dağcı mahsur kaldı
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Pakistan'da 7 dağcı mahsur kaldı

1 saat önce

Pakistan'ın kuzeyinde bir dağda çığ düşmesi sonucu 7 dağcının mahsur kaldığı bildirildi.

Pakistan'da 7 dağcı mahsur kaldı, System.String[]
Pakistan'ın kuzeyinde bir dağda çığ düşmesi sonucu 7 dağcının mahsur kaldığı bildirildi.
Tur operatörü Eşref Aman, ülkenin kuzeyindeki bir dağdan inişe geçtikleri sırada çığ düşmesi sonucu 4'ü İtalyan vatandaşı 7 dağcının mahsur kaldığını kaydetti.
İtalya'nın İslamabad Büyükelçisi Stefano Pontecorvo, dağcıların mahur kaldığını doğrulayarak, olayın Ghizer bölgesinde meydana geldiğini belirtti.
Pakistan Alp Dağları Kulübü Sekreteri Karrar Haidri, dağcıların kurtarılması için bölgeye helikopter gönderileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:27 Kaynak: AA
Pakistan, Güncel
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