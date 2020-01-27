Pakistan'da ABD konsolosluk aracı kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Pakistan'da ABD Büyükelçiliği'ne ait bir aracın başka bir araçla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Pakistan'ın İslamabad kentinde ABD Büyükelçiliği'ne ait bir aracın başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Margalla Polis Merkezi, ABD Büyükelçilik şoförünün kırmızı ışıkta karşı yola geçerek kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Olayın ardından ise ölen ve yaralananların bedenleri Pakistan Tıp Entitüsü'ne sevk edildi.

Daha önce de bir ABD diplomatı olan Colonel Joseph Emanuel de aracıyla kırmızı ışıkta geçerek motosikletli bir sivilin ölümüne neden olmuş ancak dokunulmazlığı nedeniyle serbest bırakılmıştı.

(İHA)