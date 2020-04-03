Pakistan'da ABD'li gazeteci cinayeti davasında sanıkların salıverilmesi ertelendi - Son Dakika

Pakistan hükümeti, ABD'den gelen eleştiriler üzerine, ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada yargılanan ve salıverilmeleri kararlaştırılan 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Hükümet, Yüksek Mahkemenin, "Şeyh Ömer" olarak bilinen Ahmed Ömer Said Şeyh ve diğer üç sanığın salıverilmesi kararını, "Kamu Düzenini Muhafaza Yasası" kapsamında 3 ay erteledi.

Yasa, hükümete, kamu güvenliğini tehdit edenleri 3 ay boyunca tutuklama yetkisi veriyor.

Buna göre sanıkların tutuklulukları 3 ay daha devam edecek.

Sindh Yüksek Mahkemesi, dün, Wall Street Journal gazetesi muhabiri Daniel Pearl cinayeti davasında 3 sanığa beraat, bir sanığa 7 yıl hapis cezası vererek, 18 yıldır hapiste olan sanıkların salıverilmesine hükmetmişti.

ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sanıkların serbest bırakılması kararına tepki göstererek, gazetecinin kaçırılmasından ve öldürülmesinden sorumlu olanların tam manasıyla adaletle yüzleşmeleri gerektiğini belirtmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kararın zamanlamasının şaşırtıcı olduğunu ifade ederek, ABD'nin tepkisinin değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Pearl, 2002'de kaçırılmıştı

Wall Street Journal gazetesi muhabiri Daniel Pearl, 23 Ocak 2002'de Pakistan'ın Karaçi kentinde kaçırılmıştı. İnternet'te Pearl'ün öldürüldüğünü gösteren bir video yayınlanmasından sonra Ahmed Ömer Sait Şeyh ve diğer üç şüpheli, gazetecinin kaçırılması ve öldürülmesinde rolleri olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Pakistan mahkemesi, 15 Temmuz 2002'de Ömer Sait Şeyh'e ölüm cezası, diğer üç sanığa ise cinayetteki rolleri nedeniyle ömür boyu hapis cezası vermişti. Sanıklar, mahkeme kararına itiraz ederek temyize başvurmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Üniversitesi tarafından 2011'de hazırlanan soruşturma raporunda, Şeyh ve diğer üç sanığın, bu davada "hatalı" mahkum edildiği iddia edilmişti.