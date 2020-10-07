Pakistan'da ABD'li gazeteci cinayeti davasında, sanıklardan Şeyh'in salıverilmesi yeniden ertelendi - Son Dakika

Pakistan hükümetinin talimatıyla, ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada yargılanan Ahmed Ömer Said Şeyh'in tutukluluğunun 3 ay daha devam edeceği bildirildi.

Pakistan Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmada, savcılar, bu yılın başında bir alt mahkeme tarafından hakkında beraat kararı verilen Şeyh'in 3 ay daha hapiste kalacağını kaydetti.

Mahkeme, Pearl'ün ailesinin Şeyh'e 2002'de verilen idam cezasının devamını başvurusu üzerine toplandı.

Pearl'ün ailesini temsil eden avukat Faisal Sıddıki, mahkemenin, Şeyh'in beraatine karşı karar vermesini beklediğini, böyle bir kararın şüphelinin yeni 90 günlük tutukluluk süresinin dolmasından önce gelmesini umduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Şeyh'in savunma avukatı Mahmud Şaikh ise söz konusu karara itiraz ettiğini belirterek, "Müvekkilim, süresi belirsiz olarak hapiste kalamaz." dedi.

Yasa, 3 ay boyunca tutuklama yetkisi veriyor

Sindh Yüksek Mahkemesi, nisan başında Wall Street Journal gazetesi muhabiri Daniel Pearl cinayeti davasında 3 sanığa beraat, 1 sanığa 7 yıl hapis cezası vererek 18 yıldır hapiste olan sanıkların salıverilmesine hükmetmişti.

Pakistan hükümeti ise ABD'den gelen eleştiriler üzerine, Yüksek Mahkemenin "Şeyh Ömer" olarak bilinen Ahmed Ömer Said Şeyh ve diğer 3 sanığın salıverilmesi kararını "Kamu Düzenini Muhafaza Yasası" kapsamında 3 ay ertelemişti.

Yasa, hükümete kamu güvenliğini tehdit edenleri 3 ay boyunca tutuklama yetkisi veriyor.

ABD'li gazeteci Pearl, 2002'de kaçırılmıştı

Wall Street Journal gazetesi muhabiri Daniel Pearl, 23 Ocak 2002'de Pakistan'ın Karaçi kentinde kaçırılmıştı. İnternet'te Pearl'ün öldürüldüğünü gösteren bir video yayınlanmasından sonra Ahmed Ömer Said Şeyh ve diğer üç şüpheli, gazetecinin kaçırılması ve öldürülmesinde rolleri olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Pakistan mahkemesi, 15 Temmuz 2002'de Ömer Said Şeyh'e ölüm cezası, diğer üç sanığa ise cinayetteki rolleri nedeniyle ömür boyu hapis cezası vermişti. Sanıklar, mahkeme kararına itiraz ederek temyize başvurmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Üniversitesi tarafından 2011'de hazırlanan soruşturma raporunda, Şeyh ve diğer üç sanığın, bu davada "hatalı" mahkum edildiği iddia edilmişti.