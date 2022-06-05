Pakistan'da Afganistan sınırı yakınında 7 saldırgan öldürüldü

Pakistan ordusu, Afganistan sınırı yakınlarında iki operasyonda 7 saldırganın öldürdüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Bannu ilçesinin Jani Khel bölgesindeki bir sığınağa yapılan baskında 5 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kuzey Veziristan'da çıkan çatışmada 2 saldırganın daha öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, her iki operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada saldırganların hangi örgüte mensup olduğu belirtilmedi.