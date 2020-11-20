Pakistan'da akaryakıt tankeri eve daldı - Son Dakika

Pakistan'da akaryakıt tankeri eve daldı
20.11.2020 12:48
Pakistan'ın Karaçi kentinde akaryakıt tankeri eve daldı.
Pakistan'ın Karaçi kentinde akaryakıt tankeri eve daldı. Kimsenin yara almadan atlattığı olay güvenlik kamerasına takıldı.
Pakistan'ın Karaçi kentinde milli akaryakıt şirketine ait tanker eve daldı.Karaçi Savunma Konut İdaresi'ndeki eve çarpan tankerin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Evde yedi kişinin bulunduğunu ifade eden yerel kaynaklar, kazada can kaybı ve yaralını olmadığını belirtti. Olayda tankerin dorsesenin boş olması şans olarak nitelendirilirken, evin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Pakistan
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