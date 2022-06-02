Pakistan'da akaryakıta gelecek zam öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da akaryakıta gelecek zam öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu

02.06.2022 23:19

- Pakistan'da akaryakıta gelecek zam öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu Pakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından zamdan önce akaryakıt almak isteyen binlerce kişinin istasyonlara akın etmesi sonucu uzun kuyruklar oluştu.

- Pakistan'da akaryakıta gelecek zam öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu

KARAÇİ - Pakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından zamdan önce akaryakıt almak isteyen binlerce kişinin istasyonlara akın etmesi sonucu uzun kuyruklar oluştu.

Pakistan'da hükümetin akaryakıt fiyatlarını bu geceden itibaren 30 Pakistan Rupisi artırılacağını duyurmasının ardından halk akaryakıt istasyonlarına akın etti. Ülkenin birçok kentinde zamdan önce akaryakıt almak isteyen binlerce kişi, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştururken, yer yer sürücüler arasında kavgalar çıktı.

Pakistan Maliye Bakanı Miftah Ismail, eski Başbakan Imran Khan'dan bu ay görevi devralan yeni hükümetin ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve IMF'den kredi programını genişletmesini ve finansmandaki zorlukların hafifletilmesine yardımcı olmak için fonu 2 milyar dolar daha artırmasını istediğini belirtti.

Pakistan'da akaryakıta gelecek zam öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu
Pakistan'da akaryakıta gelecek zam öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu
Pakistan'da akaryakıta gelecek zam öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu
Pakistan'da akaryakıta gelecek zam öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu

YORUMLAR
500
Pakistan'da akaryakıta gelecek zam öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu Pakistan'da akaryakıta gelecek zam öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler! Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
Kaynak: İHA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da akaryakıta gelecek zam öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika


Son Dakika
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:57 Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 23:27:26. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da akaryakıta gelecek zam öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement