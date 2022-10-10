Pakistan'da alışveriş merkezinde yangın

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Centaurus Alışveriş Merkezi'nin 3. katında başlayan yangının ardından dumanlar gökyüzünü kapladı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Centaurus Alışveriş Merkezi'nde yangın çıktı. Alışveriş merkezinin 3. katında başlayan yangının ardından alevler üst katlarda bulunan dairelere sıçradı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Alevler arasında tahliyeler devam ederken, şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Dört katlı alışveriş merkezinde, 5 yıldızlı bir otel, 2 konut ve bir de şirket kulesi bulunuyor. - İSLAMABAD