- Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü
1 saat önce
- Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölüİSLAMABAD - Pakistan'da aşırı hızla giden bir treyler ile ambulansın çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
- Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü
İSLAMABAD - Pakistan'da aşırı hızla giden bir treyler ile ambulansın çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü belirtildi.
Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Mianwali bölgesinde aşırı hızla giden bir treyler ile ambulans çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Çarpışmanın ardından ambulansta yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin geldiği ve ambulansta çıkan yangını söndürdüğü bildirildi.
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