Son Dakika Haberleri: - Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü
Son Dakika Güncel - Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü

- Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü

1 saat önce

- Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölüİSLAMABAD - Pakistan'da aşırı hızla giden bir treyler ile ambulansın çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü belirtildi.

- Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'da aşırı hızla giden bir treyler ile ambulansın çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü belirtildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Mianwali bölgesinde aşırı hızla giden bir treyler ile ambulans çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çarpışmanın ardından ambulansta yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin geldiği ve ambulansta çıkan yangını söndürdüğü bildirildi.

- Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
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