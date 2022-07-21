Pakistan'da artan maliyetler nedeniyle 60 ilacın eksikliği endişeye yol açtı - Son Dakika
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Pakistan'da artan maliyetler nedeniyle 60 ilacın eksikliği endişeye yol açtı

21.07.2022 15:27
Pakistan'da artan maliyetler nedeniyle 60 ilacın eksikliği endişeye yol açtı

Pakistan'da artan maliyetler nedeniyle bipolar rahatsızlık gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 60 önemli ilacın piyasada bulunmaması endişeye neden oldu.

Pakistan'da artan maliyetler nedeniyle bipolar rahatsızlık gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 60 önemli ilacın piyasada bulunmaması endişeye neden oldu.

The News gazetesindeki habere göre, son 2-3 aydır bipolar rahatsızlığı gibi çeşitli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde "en etkili ilaç" olarak bilinen lityum karbonat, piyasada bulunmuyor.

Bu ilacın yanı sıra tüberküloz, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuk ve yetişkinlerde epilepsi tedavisinde kullanılan 60 ilaç da yine eczane raflarında yer almıyor.

Lityum karbonatın kısa sürede tedarik edilmemesi halinde psikiyatri hastalarının intihar edebileceği değerlendirilirken, bu durum endişeye yol açtı.

Başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS), Uluslararası Şifa Hastanesi, Lahor'daki Mayo Hastanesi ve Peşaver'deki bazı hastanelerden psikiyatristler de hastalarının bipolar rahatsızlık tedavisi için lityum karbonat bulamadıklarını belirtti.

Hükümete "ilaçlara yüzde 30-40 zam yapılması" çağrısı

Pakistan İlaç Üreticileri Birliği Başkanı Kadı Mansur Dilaver, piyasada çok sayıda ilacın bulunmadığını kabul ederek, üretim fiyatlarının artması sebebiyle bu durumun yaşandığını ifade etti.

Dilaver, Pakistan rupisinin değer kaybının bu tür önemli ilaçların üretim maliyetinin artmasında en önemli etken olduğunu dile getirerek, ham madde, yan ürünler, ulaşım ve diğer maliyetlerin de arttığını vurguladı.

Bu durumun çok sayıda ilacın üretilmesini imkansız hale soktuğunu belirten Dilaver, hükümetin ilaçlara yüzde 30-40 oranında zam yapmadıkça ilaç sıkıntısının devam edeceğini kaydetti.

Pakistan rupisi, ülkede mali yıl başlangıcı olan 1 Temmuz 2021'den bu yana dolar karşısında yüzde 35'in üzerinde değer kaybetti.

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Kaynak: AA

Pakistan, Eczane, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da artan maliyetler nedeniyle 60 ilacın eksikliği endişeye yol açtı - Son Dakika
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