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Pakistan'da aşı yapan ekibi koruyan 2 polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti
6 saat önce
Pakistan'ın kuzeyinde Afganistan sınırı üzerinde bulunan Lower Dir şehrinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan iki polis memuru hayatını kaybetti
Pakistan'ın kuzeyinde Afganistan sınırı üzerinde bulunan Lower Dir şehrinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan iki polis memuru hayatını kaybetti.
Ülkede kapı kapı gezerek çocuk felci aşısı yapan bir sağlık ekibine eşlik eden polisler pazartesiden itibaren üç gün boyunca mesai yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:12
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