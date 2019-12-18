Pakistan'da aşı yapan ekibi koruyan 2 polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pakistan'da aşı yapan ekibi koruyan 2 polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Pakistan'da aşı yapan ekibi koruyan 2 polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti

6 saat önce

Pakistan'ın kuzeyinde Afganistan sınırı üzerinde bulunan Lower Dir şehrinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan iki polis memuru hayatını kaybetti

Pakistan'da aşı yapan ekibi koruyan 2 polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti, System.String[]

Pakistan'ın kuzeyinde Afganistan sınırı üzerinde bulunan Lower Dir şehrinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan iki polis memuru hayatını kaybetti.


Ülkede kapı kapı gezerek çocuk felci aşısı yapan bir sağlık ekibine eşlik eden polisler pazartesiden itibaren üç gün boyunca mesai yapmıştı.

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Afganistan, Pakistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:12 
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