Pakistan'da Aşırı Yağış Sel ve Heyelana Neden Oldu: 26 Ölü
1 saat önce
Pakistan'da şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan
'da şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'da şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanda birçok kasabayı su bastı. Etkisini giderek arttıran yağış Pencap, Belucistan ve Sind eyaletlerinde en az 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Sel ve heyelanda toplam 26 kişinin öldüğü öğrenildi.
Belucistan eyaletinin Lasbela bölgesinde olağanüstü hal ilan edilirken selde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. - İSLAMABAD
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:05 Kaynak: İHA
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