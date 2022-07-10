Belucistan Başbakanı Abdul Kuddüs Bizenjo, barajların durumunun izlenmesi talimatı vererek, yetkilileri kontrollerin yapılması ve önlem alınması amacıyla diğer barajlara gönderdi.

Kaynak: AA

Pakistan, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 10 barajda hasar meydana geldi - Son Dakika

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