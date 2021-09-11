Pakistan'da aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap eyaleti genelinde görülen şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, şiddetli yağışlar sebebiyle çatı çökmesi ve elektrik çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 30'un üzerinde kişi yaralandı. Pencap genelinde elektrik kesintileri yaşanırken, bazı yerlerde trafik durma noktasına geldi, toplu ulaşım seferlerinde aksaklıklar oluştu. Eyalet genelinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Dün, Lahor'da aşırı yağışlar dolayısıyla bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 çocuk yaşamını yitirmişti. Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Pakistan, Pencap, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Pakistan'da aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Son Dakika

Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı

Pes dedirten korkunç olay: Köpeği ezip, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Arda Turan, 2018'de Berkay'la aralarında yaşanan şiddet hakkında ilk kez konuştu: Kimse benim eşime mesaj atamaz

Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun

Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu

Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı

Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti

Marmara'da 450 farklı noktada müsilaj incelemesi yapan uzmanlardan uyarı: Bu seneki manzarayı arayacağız