Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri bir aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 4 asker öldü, 5 asker yaralandı.
Yetkililer, güvenlik güçlerinin, yeni bir kontrol noktası oluşturmak için askeri araçla eyaletin Sibi bölgesine gittiğini belirtti.
Kimliği bilinmeyen kişilerce yola döşenen mayının aracın geçişi sırasında patladığını açıklayan yetkililer, saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 5'inin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da askeri araca düzenlenen mayınlı saldırıda 4 asker öldü - Son Dakika