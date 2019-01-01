Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Askeri Eğitim Merkezine Saldırı

Pakistan'da Askeri Eğitim Merkezine Saldırı

47 dakika önce

KARAÇİ/ Pakistan'da askeri eğitim merkezine silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 4 asker öldü.

Pakistan'da Askeri Eğitim Merkezine Saldırı, System.String[]
KARAÇİ/ Pakistan'da askeri eğitim merkezine silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 4 asker öldü.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya yaklaşık 155 kilometre uzaklıktaki Loralai bölgesinde bir eğitim merkezine, aralarında bir intihar bombacısının da olduğu 4 kişinin düzenlediği saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Teröristler, Belucistan, Loralai'de bir eğitim merkezindeki güvenlik güçlerine ait konut/idare yerleşkesine saldırı teşebbüsünde bulundu. Nizamiyede durdurulan teröristlerin yerleşkeye girmesine izin verilmedi. Güvenlik güçlerinin cesur ve zamanında müdahalesi, teröristlerin yerleşke içinde daha fazla zayiata neden olmasına engel oldu. Operasyonda teröristlerin 4'ü de ölü ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Saldırganlardan 3'ünün emniyet güçleri tarafından öldürüldüğü, intihar bombacısının ise çatışmada kendisini patlattığı kaydedildi.

Saldırıyı, "Pakistan Talibanı" olarak da adlandırılan "Tehrik-i-Taliban Pakistan" (TTP) örgütü üstlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Pakistan, Güncel
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