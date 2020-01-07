Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

6 saat önce

Pakistan'da FT-7 tipi askeri uçağın eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi.

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü, System.String[]

Pakistan'da FT-7 tipi askeri uçağın eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi.

Pakistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Binbaşı Haris Bin Halid ve Üsteğmen İbadur Rahman komutasındaki uçağın Mianvali kenti yakınlarında düştüğü belirtildi.

İki pilotun da hayatını kaybettiği açıklanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın sebebinin ise soruşturma sonucunda açıklanacağı ifade edildi.

Ülkede temmuz ayında da bir askeri eğitim uçağı Ravalpindi kentinin Mora Kalu köyüne düşmüş, 13 sivil ile 5 askeri personel hayatını kaybetmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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