Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

6 saat önce

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağı, Pencap eyaletinde düştü.

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü, System.String[]

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağı, Pencap eyaletinde düştü. Kazada, 2 pilot hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Gujarat şehrinde, askeri eğitim uçağı düştü. Eğitim uçağının MFI-17 Mushshak tipi olduğu ve içerisinde bulunan 2 pilotun da yaşamını yitirdiği bildirildi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler (ISPR) kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Pakistan, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:55 Kaynak: DHA

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