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Pakistan?da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü
6 saat önce
Pakistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağı, Pencap eyaletinde düştü.
Pakistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağı, Pencap eyaletinde düştü. Kazada, 2 pilot hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Gujarat şehrinde, askeri eğitim uçağı düştü. Eğitim uçağının MFI-17 Mushshak tipi olduğu ve içerisinde bulunan 2 pilotun da yaşamını yitirdiği bildirildi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler (ISPR) kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:21 Kaynak: DHA
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