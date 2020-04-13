Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü
6 saat önce
Pakistan ordusuna ait askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.
Pakistan ordusuna ait askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.
Pakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Punjab eyaletinin Gujrat şehri yakınlarında rutin eğitim uçuşu gerçekleştiren orduya ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Kaza sonucu uçakta bulunan iki pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı.
Öte yandan Pakistan'da 23 Mart'ta Pakistan Milli Günü kutlamaları provalarında gösteri uçuşu yapan bir uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetmişti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:05 Kaynak: İHA
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