Üye Girişi
Son dakika haberi! Pakistan'da askeri hastanede yangınHastalar askeri helikopterle tahliye edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Pakistan'da askeri hastanede yangınHastalar askeri helikopterle tahliye edildi

16.02.2022 22:32

Gelen son dakika haberine göre - Pakistan'da askeri hastanede yangın Hastalar askeri helikopterle tahliye edildi Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan askeri hastaneden çıkan yangında, hastalar askeri helikopterle tahliye edildi.

- Pakistan'da askeri hastanede yangın

Hastalar askeri helikopterle tahliye edildi

PEŞAVER - Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan askeri hastaneden çıkan yangında, hastalar askeri helikopterle tahliye edildi.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Peşaver kentinde bulunan Birleşik Askeri Hastanesi'nin Cerrahi Binasında yangın çıktı. Pakistan ordusu, yangından kaçarak hastanenin çatısına çıkan hastaları ve personeli askeri helikopterle tahliye etti. Zemine yakın katlarda bulunan ise merdiven yardımıyla binadan çıkarıldı.

Yangından ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangının, elektrik tesisatındaki kısa devre sonucu çıkmış olabileceği ifade edildi.

Son dakika haberi! Pakistan'da askeri hastanede yangınHastalar askeri helikopterle tahliye edildi
Son dakika haberi! Pakistan'da askeri hastanede yangınHastalar askeri helikopterle tahliye edildi
Son dakika haberi! Pakistan'da askeri hastanede yangınHastalar askeri helikopterle tahliye edildi

YORUMLAR
500

Pakistan, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Pakistan'da askeri hastanede yangınHastalar askeri helikopterle tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:21 Tüm Türkiye Sıla için ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi çoğalıyor
22:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a elektrik faturası tepkisi: Milletimiz bir kez daha yüzüstü bırakıldı
22:10 Erdoğan'ın açıkladığı elektrik tarifelerinde yeni düzenlemenin ayrıntılarını Binali Yıldırım anlattı: Esnaflar da kapsama alındı
22:09 Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı
22:07 Sigortası yapılmadı, intikamını işyerini yakarak aldı!
21:55 Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa
21:49 Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı
21:28 İnanılmaz maç tüm dünyanın dilinde! Çılgın kaleci imkansızı başardı
21:07 Son Dakika: Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde! Hepsini arka arkaya sıraladı
20:57 Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 22:43:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Pakistan'da askeri hastanede yangınHastalar askeri helikopterle tahliye edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement