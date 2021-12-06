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Pakistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot öldü - Son Dakika

Pakistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot öldü

06.12.2021 13:40
Pakistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot öldü

Pakistan'ın yüksek dağlık bölgesi Siaçin'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Pakistan'ın yüksek dağlık bölgesi Siaçin'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, Siaçin'de orduya ait helikopterin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kaza sonucu helikopterdeki 2 pilotun yaşamını yitirdiği, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi.

Siaçin Buzulu, Karakurum Dağları'nın doğusunda Pakistan, Hindistan ve Çin toprakları arasında bulunuyor.

Öte yandan Siaçin, Pakistan ve Hindistan arasında 1984-2003 döneminde çatışmalara sahne olmasıyla "dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak adlandırılıyor.

Halkla İlişkiler, Arama Kurtarma, Pakistan, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot öldü - Son Dakika
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