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Pakistan'da askeri kampa saldırı: 10 ölü - Son Dakika

Pakistan'da askeri kampa saldırı: 10 ölü

27.01.2022 23:44
Pakistan'da askeri kampa saldırı: 10 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki askeri kampa düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki askeri kampa düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Kech bölgesindeki bir askeri kampa düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırının salıyı çarşambaya bağlayan gece düzenlendiği ifade edilerek, saldırıya verilen karşılık sonucu 1 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen teröristleri yakalamak için operasyon başlatıldığı ve şu ana kadar 3 teröristin yakalandığı ifade edilerek, ordunun bedeli ne olursa olsun teröristleri Pakistan topraklarından temizlemeye kararlı olduğu vurgulandı.

(Abid Mazhar/ İHA)

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Pakistan, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Pakistan'da askeri kampa saldırı: 10 ölü - Son Dakika
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