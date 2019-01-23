Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Askeri Uçak Düştü

Pakistan'da Askeri Uçak Düştü

1 saat önce

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung Khad Koocha bölgesinde Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait F-7 PG tipi bir uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Pakistan'da Askeri Uçak Düştü, System.String[]
Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung Khad Koocha bölgesinde Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait F-7 PG tipi bir uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Pakistan Hava Kuvvetlerinden (PAF) yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın rutin bir eğitim görevi sırasında Belucistan eyaletine bağlı Mastung Khad Koocha bölgesinde düştüğü bildirildi. Kazada pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

PAF sözcüsü, Hava Karargahı tarafından kazanın nedenini belirlemek için soruşma başlatıldığını bildirdi.

Komiser Yardımcısı Mastung Mumtaz Khetran, kazanın gerçekleştiği yerde bir paraşüt bulunduğunu söyledi. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa
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