Pakistan'da askerlere saldırı: 6 ölü - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri konvoyuna teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, eyaletin Gwadar bölgesinde Pakistan Petrol ve Gaz Geliştirme Şirketinin konvoyuna teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 asker hayatını kaybetti. Güvenlik görevlileri bölgede operasyon başlattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) teröristleri bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Bugün Kuzey Veziristan'da güvenlik kuvvetlerinin konvoyunun geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 asker yaşamını yitirmişti.

Ülkede böylelikle bir günde gerçekleşen iki ayrı saldırıda 12 asker öldü.