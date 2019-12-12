Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı - Son Dakika
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Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı

6 saat önce

Pakistan'da meslektaşlarını alaya alan bir doktorun videosu üzerine hastane basan avukatların eylemi, bir bakana saldırı ve hastaların darp edilmesinin ardından polis müdahalesiyle bastırıldı.

Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı, System.String[]

Pakistan'da meslektaşlarını alaya alan bir doktorun videosu üzerine hastane basan avukatların eylemi, bir bakana saldırı ve hastaların darp edilmesinin ardından polis müdahalesiyle bastırıldı.

Lahor kentinde bulunan Pencap Kardiyoloji Enstitüsünde görevli doktorun internette paylaşılan videosunda, avukatların alaya alınması üzerine bir grup avukat hastaneyi bastı.

Hastanenin acil bölümünde çalıştığı belirlenen ve ismi "İrfan" olarak açıklanan doktorun bulunduğu bölüme gelen avukatlar, hastane güvenliğince engellenmek isteyince zorla acil servise girdi.

Burada doktorlara ve hastalara saldıran, ekipmanlara zarar veren avukatlar, kendilerini engellemek isteyen polislerin aracını da ateşe verdi. Çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale ettiği avukatlar yolları kapatırken, taraflar arasındaki şiddet olayları 2 saat sürdü.

Eylem sonucu 40 avukat gözaltına alındı

Ek polis gücünün istendiği hastaneye gelen Pencap Eyaleti Enformasyon Bakanı Feyyaz Çohan da avukatların hedefi oldu. Kendisini tartaklayan avukatların elinden kurtulan Bakan Çohan, "Beni kaçırmak istediler." açıklamasında bulundu.

Polisin müdahalesiyle bastırılan avukatların eyleminde 40 avukat gözaltına alındı.

Avukatların doktorlara saldırması nedeniyle bazı hastalar ise doktorsuz kaldı. Pencap Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan baskında 3 hasta, doktor bulunamadığı için hayatını kaybetti.

Doktor İrfan'ın bağlı bulunduğu Genç Doktorlar Birliği ise ölü sayısının 12 olduğunu iddia etti.

Avukatlar tekrar eylem yapacak, doktorlar greve gidecek

Pakistan Barolar Birliği, hastane baskını ardından yaptığı açıklamada, eylemi kınayarak saldırganlar arasında baro temsilcilerinin bulunmadığını ifade etti.

Gözaltına alınan avukatların serbest bırakılmasını talep eden birlik, polis tarafından düzenlenen tutanağın da iptal edilmesini istedi.

Birlik, bugün avukatların "tutuklama" ve "işkence" iddialarına karşı greve gideceğini duyurdu.

Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Şahnavaz İsmail ise yaptığı açıklamada, olayların sebebi olarak doktorları göstererek, "Hastanedeki doktorlar annesinin durumu kötü olan bir avukatla ilgilenmedikleri gibi, o doktoru polise şikayet ettiğimizde polis bir cevap vermedi. Bu eylem, avukatların bir tepkisidir." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da doktorlar da saldırıyı kınamak için 2 saatlik greve gitme kararı aldı.

Pencap eyaletinde ve İslamabad'da acil servisler ve ameliyatlarda görevli doktorlar dışındaki sağlık çalışanları da grev yapacak.

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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