Pakistan'da avukatlar ve doktorlar arasında arbede: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da avukatlar ve doktorlar arasında arbede: 3 ölü - Son Dakika

Pakistan'da avukatlar ve doktorlar arasında arbede: 3 ölü

6 saat önce

Pakistan'da bir doktorun, avukatlarla alay ettiği bir videonun sosyal medyada paylaşılmasından sonra avukatlar doktoru protesto etmek için hastaneye gitti.

Pakistan'da bir doktorun, avukatlarla alay ettiği bir videonun sosyal medyada paylaşılmasından sonra avukatlar doktoru protesto etmek için hastaneye gitti. Ancak avukatların protestosu hastane baskınına dönüştü ve olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Geo TV haber kanalının haberine göre, Pencap Barosu (PBC) Başkan Yardımcısı Shahnawaz İsmail, viral olan bir videoya tepki göstermek için avukatların Lahor şehrindeki hastaneye saldırdığını açıkladı. Açıklamada, doktorların ve Pencap Kardiyoloji Enstitüsü (PIC) çalışanlarının, hastaneye annesini getirmiş bir avukatı darp ettiği ve doktorların ihmali yüzünden avukatın annesinin sağlının kötüye gittiği bilgisi de yer aldı. İsmail ayrıca, viral olan videonun sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, ancak polisin kimseyi gözaltına almadığını da sözlerin ekledi.

Olaylara neden olan videoda, doktorların avukatlarla alay ettiği ve avukatların darp edilmesiyle ilgili bir bölüm bulunurken, hastaneye giden avukatların doktorlara ve hastalara saldırdığı bununla birlikte hastanedeki ekipmanlara da zarar verdiği belirtildi. Avukatlar ve doktorlar arasında çıkan arbedeye polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale ettiği ve 2 saat süren olaylarda, avukatların bir de polis aracını ateşe verdiği belirtildi. Ayrıca, Pencap Eyaleti Enformasyon Bakanı Feyyaz Çohan'ın da olayların yaşandığı hastaneye geldiği ve avukatların hedefi haline gelerek tartaklandığı açıklandı.

Öte yandan, avukatların doktorlara saldırması nedeniyle bazı hastaların doktorsuz kaldığı ve müdahale edilemeyen 3 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Avukatların polis aracını ateşe vermesi sonrası görüntüler

-Yanan polis aracı

-Yaşanan arbededen görüntü

-Polislerin müdahalesi

-Bir doktorun avukatlarla alay ettiği ve gelişmeleri tetikleyen söz konusu video


Pakistan'da avukatlar ve doktorlar arasında arbede: 3 ölü
Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:08 Kaynak: DHA
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