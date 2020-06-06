Pakistan'da Ay tutulması gözlemlendi - Son Dakika

Pakistan'da bu sene ikinci defa Ay tutulması gözlemlendi.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bu sene ikinci defa Ay tutulması gözlemlendi. Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada Ay tutulmasının Pakistan'nın yanı sıra Asya, Avrupa, Avustralya ve Afrika'da da görülebileceği aktarıldı.

Ay tutulması sırasında Güneş, Ay ve Dünya arasında düzensiz bir sıralama oluşturur, bunun sonucunda güneş ışınlarının bir kısmı Ay'a ulaşamaz. Güneş ışınlarının bir kısmının Ay'a ulaşması engellendiğinden dolayı Ay tutulmalarının çıplak gözle görülmesi zordur.

(İHA)