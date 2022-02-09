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Son dakika haberi: Pakistan'da ayakkabı fabrikasında yangın: 15 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Pakistan'da ayakkabı fabrikasında yangın: 15 yaralı

09.02.2022 15:42
Son dakika haberi: Pakistan'da ayakkabı fabrikasında yangın: 15 yaralı

Son dakika habere göre Pakistan'ın Pencap eyaletindeki bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın sonucu 15 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın sonucu 15 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Muridke şehrinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle 15 kişinin yaralandığını ve olayda can kaybı olmadığını açıkladı. Yetkililer ayrıca fabrikadaki işçilerin tahliye edildiğini bildirdi.

Pencap eyaleti itfaiye ekipleri bölgede yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini, yangının nedeninin ise henüz belirlenemediğini açıkladı.

(Abid Mazhar-İHA)

Son dakika haberi: Pakistan'da ayakkabı fabrikasında yangın: 15 yaralı

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Pakistan, Pencap, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Pakistan'da ayakkabı fabrikasında yangın: 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Pakistan'da ayakkabı fabrikasında yangın: 15 yaralı - Son Dakika
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