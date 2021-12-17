Pakistan'da Babürlerin mirası Şalimar Bahçeleri yaklaşık 380 yıldır ayakta - Son Dakika

Babür Devleti'nin miras bıraktığı Şalimar Bahçeleri, günümüzde Pakistan'ın kültür başkenti Lahor'daki varlığını yaklaşık 380 yıldır sürdürüyor.

Babür Sultanı Şah Cihan döneminde 1641'de inşasına başlanan Şalimar Bahçeleri, 1642'de tamamlandı.

Şah Cihan, babası Cihangir Şah tarafından Keşmir'de inşa edilen bahçelerden esinlenerek inşa ettirdiği Şalimar, 40 dönümlük bir alana yayılıyor.

Babür Hanedanının ve ülkeye gelen üst düzey misafirlerin güzel vakit geçirmesi için inşa edilen tarihi yapı simetrik yapısıyla da ön plana çıkıyor.

Birbirinden farklı büyüklükte 3 teras halinde inşa edilen bahçelerde, her bir terasın arasında 4-5 metre fark bulunuyor.

Yüzlerce çeşme

Babür toprakları içerisindeki en ayrıntılı su çalışmasıyla ünlü olan bahçede, büyük bir havuza dökülen 410 çeşme yer alıyor.

Bu kapsamda en üst kattaki terasta 105, orta terasta 152 ve alt terasta 153 çeşme bulunuyor.

Bahçede sultanlar için köşklerin yanı sıra sultan eşleri için de çeşitli dinlenme alanları yer alıyor.

Günümüzde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Şalimar Bahçeleri, aynı zamanda çeşitli dizi ve filmlere de konu oluyor.

Şalimar Bahçeleri, 1981'de Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı.