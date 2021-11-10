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Pakistan'da Başbakan Han, 2014'teki terör saldırısıyla ilgili mahkemeye ifadeye çağrıldı - Son Dakika

Pakistan'da Başbakan Han, 2014'teki terör saldırısıyla ilgili mahkemeye ifadeye çağrıldı

10.11.2021 12:46
Pakistan'da Başbakan Han, 2014'teki terör saldırısıyla ilgili mahkemeye ifadeye çağrıldı

Pakistan Başbakanı İmran Han, 2014'te Peşaver şehrinde askeri okula düzenlenen terör saldırısıyla ilgili mahkemede ifade verdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, 2014'te Peşaver şehrinde askeri okula düzenlenen terör saldırısıyla ilgili mahkemede ifade verdi.

Yerel basındaki haberlere göre, 2014'te askeri okula yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, söz konusu dönemde üst düzey sorumlulara karşı harekete geçilmesi ve şeffaf soruşturma yürütülmesi amacıyla mahkemeye başvurdu.

Bu kapsamda Başbakan Han, konuyla ilgili mahkemeye çağrıldı.

Mahkemede, Han'a 2014'te gerçekleştirilen terör saldırısının sorumlularını tespit etme konusunda ne tür adımlar atıldığı soruldu.

Mahkeme heyeti, Han'dan saldırıyla ilgili güvenlik zafiyetinde sorumluluğu olanlara karşı harekete geçmesini istedi.

Başbakan Han da hükümetin, adaletin gereklerini yerine getireceğine dair güvence verdi.

TTP ile ateşkes konusu gündeme geldi

Bununla birlikte mahkeme, saldırıda güvenlik ve istihbarat zafiyeti olanların tespiti için bir komisyon kurulmasına hükmederken, hükümetten de 4 haftada konuyla ilgili rapor sunmasını talep etti.

Duruşmada, hükümetin terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) ile yürüttüğü ateşkes de gündeme geldi.

Geo News kanalındaki habere göre, Yargıç Kazi Amin, Başbakan Han'a "hükümetin başka bir teslim belgesi imzalayıp imzalamayacağını" sorarak, TTP ile süren görüşmelerden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Başbakan Han'ın TTP ile ateşkes kararı alınmasının ardından duruşmaya çağrılması ise dikkati çekti.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, TTP ile tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Peşaver'de 2014'te askeri okula düzenlenen saldırı

Peşaver'de 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda çoğunluğu çocuk 140'nın üzerinde kişi ölmüştü. Saldırıyı TTP üstlenmişti.

2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan'ın TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.???????

Başbakan, Pakistan, Ateşkes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da Başbakan Han, 2014'teki terör saldırısıyla ilgili mahkemeye ifadeye çağrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da Başbakan Han, 2014'teki terör saldırısıyla ilgili mahkemeye ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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