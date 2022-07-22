Pakistan'da Başbakan Şerif'in oğlu Pencap'taki oylamada yeniden ipi göğüsledi - Son Dakika
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Pakistan'da Başbakan Şerif'in oğlu Pencap'taki oylamada yeniden ipi göğüsledi

22.07.2022 21:18
Pakistan'da Başbakan Şerif'in oğlu Pencap'taki oylamada yeniden ipi göğüsledi

Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza Şerif, Pencap eyalet meclisinde yapılan oylamada yeniden ipi göğüsledi.

Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza Şerif, Pencap eyalet meclisinde yapılan oylamada yeniden ipi göğüsledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor Yüksek Mahkemesinin 30 Haziran'da Pencap'ta başbakanlık seçimi için oylamanın tekrarlanmasına karar vermesinin ardından mecliste bugün seçim yapıldı.

Oylamada, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Hamza Şerif 179, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı Parvez Elahi 186 oy elde etti.

Ancak Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari, PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in Meclis Başkanlığına yazılı mektup gönderdiğini ve parti olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini belirttiğini söyledi.

Bunun üzerine PML-Q'dan 10 milletvekilini oylamadan düşüren Mazari, Elahi'nin 176 oy elde ettiğini ifade etti. Buna karşılık Hamza Şerif'in 179 oyu olduğunu dile getiren Mazari, PML-N adayı Şerif'in Pencap Başbakanı seçildiğini duyurdu.

Mecliste 10 sandalyeye sahip ve Elahi'nin de üyesi olduğu PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in hiçbir adayı parti olarak desteklemeyeceklerini açıklaması sonucun Hamza Şerif lehine dönmesine yol açtı.

PTI, mahkemeye başvuracak

Mayısta Pakistan Anayasa Mahkemesi, partinin direktiflerine karşı hareket eden milletvekillerinin oylarının geçersiz sayılacağını açıklamıştı. PML-Q lideri Hüseyin'in mahkemenin bu kararını gerekçe gösterdiği ve parti üyelerinin oylarının bu sebeple geçerli sayılmadığı belirtiliyor.

Eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI ise konuyu mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

PML-Q destekçileri ise parti lideri Hüseyin'in kararını protesto etmek için Lahor'daki evinin önünde toplandı.

Oyların yeniden sayılması kararlaştırılmıştı

Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu, PML-N adayı Hamza Şerif, 371 sandalyeli eyalet meclisinde oyların 197'sini alarak 16 Nisan'da Pencap Başbakanı olmuştu. Hamza'nın başbakan seçilmesinde PTI'dan kopan 25 milletvekili önemli rol oynamıştı.

Seçim Komisyonunun 25 meclis üyesinin milletvekilliklerinin düşürülmesine yönelik kararının ardından PTI, Lahor Yüksek Mahkemesine başvurarak Hamza Şerif'in Başbakanlığının yasa dışı sayılmasını istemişti.

Lahor Yüksek Mahkemesi, 30 Haziran'da Pencap eyaletinde başbakanlık seçimi için oylamanın tekrarlanmasına karar vermişti.

Pencap'ta 20 sandalye için 17 Temmuz'da düzenlenen ara seçimleri, eski Başbakan Han'ın partisi önde bitirmişti. PTI, 20 sandalyeden 15'ini kazanmıştı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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Kaynak: AA

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