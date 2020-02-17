Pakistan'da 'basın birliği' binası yakınında patlama 5 ölü -2 - Son Dakika

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Pakistan'da 'basın birliği' binası yakınında patlama 5 ölü -2
6 saat önce
Pakistan'da 'Basın Birliği' binası yakınında patlama 5 ölü -2.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:21 Kaynak: DHA
Pakistan'da 'Basın Birliği' binası yakınında patlama 5 ölü -2
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