İSLAMABAD - Pakistan'da bayram namazı eda edildi - Son Dakika

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Bayram namazı vesilesiyle bir araya gelen Müslümanlar, namazdan sonra bayramlaştı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de bayram namazını Faysal Camisi'nde kıldı. Cami çevresinde ve içinde alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Başkent İslamabad'ın simgelerinden Faysal Camisi'nde bayram namazı maske ve mesafe önlemlerine uyularak kılındı ancak cemaat kalabalıklaştıkça sosyal mesafe kuralına aykırılıklar oluştu.

Kurban Bayramı 'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Pakistan 'da Müslümanlar, bayram namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

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