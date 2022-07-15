Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu üyesi 5 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu 5 saldırganı etkisiz hale getirdi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, 14-15 Temmuz gecesi Ziarat bölgesindeki Hilafet Dağları yakınında saldırganların gizlendiğine dair bilgi alan güvenlik güçleri operasyon düzenledi.
Çıkan çatışmada Belucistan Kurtuluş Ordusu mensubu 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu mensupları, Belucistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Belucistan'ın Ketta şehrinde 12-13 Temmuz gecesi saldırganlar tarafından kaçırılan Yarbay Laik Baig Mirza öldürülmüştü.
Kuzey Veziristan'da 13 Temmuz'da yaşanan çatışmada 10 saldırgan etkisiz hale getirilmiş, bir asker hayatını kaybetmişti.
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