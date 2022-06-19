Pakistan'da Belucistan Özgürlük Cephesi'ne üye 6 kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da Belucistan Özgürlük Cephesi'ne üye 6 kişi etkisiz hale getirildi

19.06.2022 18:03
Pakistan'da Belucistan Özgürlük Cephesi'ne üye 6 kişi etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerinin, ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Cephesi mensubu 6 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerinin, ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Cephesi mensubu 6 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Parum bölgesi yakınında güvenlik güçlerinin Belucistan Özgürlük Cephesi'ne yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada Belucistan Özgürlük Cephesi mensubu 6 kişinin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Röportaj: Cpec, Pakistan'ın Gıda Güvenliği Sorununu Çözmeye Yardımcı Olacak Röportaj: Cpec, Pakistan'ın Gıda Güvenliği Sorununu Çözmeye Yardımcı Olacak Pakistan'da kamyonet sel sularına kapıldı: 5 ölü Pakistan'da kamyonet sel sularına kapıldı: 5 ölü
Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Belucistan Özgürlük Cephesi'ne üye 6 kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
16:28 Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı
16:26 2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
16:00 Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...
15:57 Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ailesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti
15:45 Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 18:09:27. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'da Belucistan Özgürlük Cephesi'ne üye 6 kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement