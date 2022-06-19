Açıklamada, çıkan çatışmada Belucistan Özgürlük Cephesi mensubu 6 kişinin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Belucistan Özgürlük Cephesi'ne üye 6 kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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