Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü - Son Dakika

Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü

12 dakika önce

Pakistan'da 5 katlı binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü, System.String[]

Pakistan'da 5 katlı binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.


Pakistan'ın Karaçi şehrinde dün 5 katlı binanın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin ikamet ettiği binada ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı. Abbasi Shaheed Hastanesine 30'dan fazla yaralının kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Enkaz altından 2 çocuğun sağ çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi. - KARAÇİ

Pakistan, Karaçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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